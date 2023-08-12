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Ржавеют ли новые российские автомобили?

Эксперты выяснили, насколько хорошо оцинкованы Москвич 3, Sollers Atlant, Kaiyi E5 и Evolute i-Pro

Ресурс «Китайские автомобили» проанализировал данные Дмитрия Лелюхина, который в своем YouTube-канале проверяет уровень обработки кузовов китайских машин. В сравнение попали именно автомобили, произведенные в России: Москвич 3, Sollers Atlant, Kaiyi E5 и Evolute i-Pro.

Результаты оказались неутешительными. Кузов Москвича 3 имеет всего одну оцинкованную деталь – капот, причем только его внутреннюю часть. У Kaiyi E5 оцинкованы только двери (изнутри и снаружи), а фургон Sollers Atlant вообще не имеет оцинковки.

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Кузов Evolute i-Pro обработан намного лучше, здесь изнутри и снаружи оцинкованы капот, передние крылья и стойки, нижняя часть дверей и дверные проемы, задние крылья и крышка багажника. Досадным моментом является отсутствие оцинковки в проеме багажника и на стаканах передних стоек.

Отсутствие оцинковки вовсе не говорит о том, что машина сгниет после первой же зимы, однако детали с оцинковкой гораздо лучше противостоят коррозии – это общеизвестный факт.

Источник: Китайские автомобили

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За РулемЛежнин Роман
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