Ржавеют ли новые российские автомобили?
Ресурс «Китайские автомобили» проанализировал данные Дмитрия Лелюхина, который в своем YouTube-канале проверяет уровень обработки кузовов китайских машин. В сравнение попали именно автомобили, произведенные в России: Москвич 3, Sollers Atlant, Kaiyi E5 и Evolute i-Pro.
Результаты оказались неутешительными. Кузов Москвича 3 имеет всего одну оцинкованную деталь – капот, причем только его внутреннюю часть. У Kaiyi E5 оцинкованы только двери (изнутри и снаружи), а фургон Sollers Atlant вообще не имеет оцинковки.
Кузов Evolute i-Pro обработан намного лучше, здесь изнутри и снаружи оцинкованы капот, передние крылья и стойки, нижняя часть дверей и дверные проемы, задние крылья и крышка багажника. Досадным моментом является отсутствие оцинковки в проеме багажника и на стаканах передних стоек.
Отсутствие оцинковки вовсе не говорит о том, что машина сгниет после первой же зимы, однако детали с оцинковкой гораздо лучше противостоят коррозии – это общеизвестный факт.
Источник: Китайские автомобили
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