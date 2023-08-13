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Новая машина полицейских Дубая: 542 л.с., 3,9 секунды до «сотни»

Полиция Дубая приобрела Bentley Continental GT за 300 тысяч долларов

Знаменитый автопарк полиции Дубая пополнился очередным роскошным автомобилем. Представительство бренда Bentley опубликовало презентационное видео нового Bentley Continental GT V8 в стильной «полицейской» ливрее. Сообщается, что эта машина поступила на службу в июле. Стоимость роскошного седана составляет 300 тысяч долларов.

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Машина оснащена бензиновым 4-литровым V8 с двойным турбонаддувом, обеспечивающим мощность в 542 л.с. и разгон до 100 км/ч за 3,9 секунды. Максимальная скорость заявлена на уровне 250 км/ч, но, очевидно, этот уровень задан электроникой.

Надо сказать, что Continental GT предыдущего поколения также значился на службе полиции города Дубай. Та машина имела под капотом более сложный W-12 объемом 6 литров – он выдавал 575 л.с., но сам автомобиль был чуть менее проворным: «всего» 4,2 секунды до 100 км/ч. Цена машины составляла 180 тысяч евро.

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Преемника же Bentley представляет как «новую часть люксового патрульного парка полиции Дубая», который и впрямь славен на весь мир. Его составляют спортивные автомобили, причем в максимально «заряженных» версиях: Ford Mustang Shelby, Chevrolet Camaro SS, Audi R8, BMW M6 Gran Coupe, Mercedes-Benz Brabus G-Wagen 63 AMG, Mercedes-Benz SLS AMG, Nissan GT-R, Lamborghini Aventador, Ferrari FF, McLaren MP4-12C, Aston Martin One-77 и Bugatti Veyron.

Источник, фото: Bentley Emirates

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За РулемИннокентий Кишкурно
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