У популярного корейского седана появился преемник

Абсолютно новый седан Kia K3 заменит Kia Rio

Новый Kia K3 представлен в кузове седан, однако нет сомнений, что за ним последует хетчбэк. Если сравнивать K3 с предыдущей моделью Rio, то преемник оказался больше по габаритам. Он имеет длину 4545 мм, ширину 1765 мм и высоту 1475 мм. Колёсная база увеличена до 2670 мм.

Экстерьер автомобиля подогнан под старшую модель K5 с помощью широкой решетки радиатора с фирменным рисунком и задних фонарей, соединенных световой полосой.

Детали интерьера K3 позаимствовал у модели EV6. Приборная панель диагональю 4,2 дюйма дополнена 10,25-дюймовым сенсорным экраном. Руль также аналогичен Kia EV6. Автомобиль получил окружающее освещение, беспроводную связь Android Auto и Apple CarPlay, двухзонный климат-контроль с задними вентиляционными отверстиями и порты USB-C.

Что касается технической части, будет предложено две силовые установки: Базовая версия получит 1,6-литровый двигатель мощностью 123 л. с., также будет доступен 2-литровый четырехцилиндровый двигатель NA мощностью 152 л. с.

Производство автомобиля запущено в Мексике, в продажу Kia K3 поступит в четвертом квартале года.

Источник: TS2.space

Фото: Kia