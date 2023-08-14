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Стало известно, на каких авто ездят сенаторы СовфедаСтало известно, на каких авто ездят сенаторы Совфеда
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Стало известно, на каких авто ездят сенаторы Совфеда

Совет Федериации: класс машин для сенаторов зависит от их должности

Класс предоставляемых Управделами президента сенаторам автомобилей зависит от их должности и графика работы, рассказал глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Ранее президент России Владимир Путин обязал чиновников пересесть на отечественные автомобили.

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Тимченко рассказал, что существует определенная градация, исходя из инструкции в соответствии с должностным положением, но разница в классе авто небольшая. При этом в Совфеде нет своего автопарка, все автомобили предоставляет Управделами президента РФ.

Чиновников обязали ездить на отечественных авто

При распределении машин исходят из загруженности сенаторов. Есть люди, которые работают по 16-18 часов в сутки, таким транспорт предоставляют более комфортный, чтобы человек мог отдохнуть в дороге.

Но речь не о каких-то эксклюзивных машинах, все они примерно одинаковые: Hyundai Genesis, Hyundai Sonata, Hyundai i40, есть еще старые Форды, которые уже давно исчерпали свой ресурс.

А вообще финансирование и закупка нового транспорта не самое первостепенное дело, Минфин предоставляет машины по мере возможности.

Тимченко не знает, будут ли у них менять машины на отечественные и как будут распределять среди сенаторов. По его словам, в Совфеде на это повлиять не могут: какие машины Управделами закупит, на тех и будут ездить. Но решение президента он поддерживает.

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Источник: ТАСС

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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