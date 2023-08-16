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FAW отчитался о рекордных продажах на российском рынке

FAW в июле 2023 года увеличил продажи в России в 4,2 раза

Китайская компания FAW объявила об итогах продаж в России в июле. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 424% – было реализовано 1395 легковых автомобилей.

За период с января по август продажи увеличились на 281% (в сравнении с таким же периодом 2022 года), продано 4483 машины. Наибольший объем продаж – 48% - пришелся на городской кроссовер FAW Bestune T77В.

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Модели Bestune T55 и Bestune B70 на российском рынке появились только в апреле этого года, но тоже заняли свою долю – 21% и 20% соответственно – в общем объеме продаж. Еще позже – в июне 2023 года – на рынок был выведен внедорожник FAW Bestune T99, менее чем за два месяца удалось продать 448 штук.

До конца года FAW планирует реализовать в России 7,5 – 8 тыс. автомобилей и нарастить до 150 число дилерских центров.

Источник, фото: FAW

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