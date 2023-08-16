Haval готовит премьеру нового большого внедорожника

Презентация Haval H5 нового поколения состоится 21 августа в Китае

Китайский концерн Haval готовит мировую премьеру кроссовера Haval H5. Его дебют намечен на 21 августа в Китае. Новая генерация модели получит ненесущий кузов и два двухлитровых двигателя – бензиновый мощностью 218 л.с. и дизельный на 166 л.с.

Покупателю внедорожники будут предложены как с коробкой на механике, так и с восьмиступенчатым автоматом. Привод – или задний, или подключаемый полный.

Габариты новинки – 5190х1905х1835 мм при колесной базе 3140 мм.

Предстартовая стоимость автомобиля заявлена на уровне 150 тыс. юаней (2 млн рублей в пересчете на рубли по курсу). Пока не сообщается, появится ли новый внедорожник на российском рынке.

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Источник, фото: Autohome.com.cn.



