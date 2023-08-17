#
Дача/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Жители этих регионов имеют самую большую скидку по ОСАГОЖители этих регионов имеют самую большую скидку по ОСАГО
РСА назвал регионы с наиболее...
Названы китайские автомобили, которые чаще других заезжают на сервисНазваны китайские автомобили, которые чаще других заезжают на сервис
«Союз автосервисов»: самыми частыми гостями на...
Модели с этими коробками передач чаще попадают в аварииМодели с этими коробками передач чаще попадают в аварии
Автотека: Skoda Rapid и VW Polo чаще бывали в...

Госзаказчики сократили суммы госзакупок на Лады и УАЗы

Сервис «Контур.Торги»: госзаказчики сократили бюджет на Lada и УАЗ на 25%

Расходы на госзакупки автомобилей Lada и УАЗ в первом полугодии сократились на 25% и 24% относительно аналогичного периода прошлого года, подсчитали аналитики сервиса «Контур.Торги».

«В течение первых шести месяцев 2023 года сумма закупок по Федеральному закону от 05.04.2013 №44 на поставку автомобилей АВТОВАЗа сократилась на 25% — с 677 млн рублей до 504 млн рублей. Закупки на автомобили УАЗ тоже снижаются. Так, в первом полугодии объем госторгов по 44-ФЗ снизился на 24% — с 692 млн рублей до 523 млн рублей», - отмечают аналитики.

По сумме госзакупок лидирует ГАЗ – приобретено машин на 1,37 миллиарда рублей. Однако и у него динамика отрицательная – минус 2%.

Экспертиза «За рулем»: могут ли охлаждающие жидкости загубить мотор?
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

В Татарстане начали выполнять требование президента по авто для чиновников

В первом полугодии по госзакупкам были приобретены Москвичи – на 8 млн рублей.

В целом расходы на госзакупки автомобилей отечественных брендов сократились на 13%, до 2,4 млрд рублей. При том, что расходы на госзакупки автомобилей всех брендов выросли почти на 28%, до 78,1 млрд рублей.

Источник: РИА Новости

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0