Госзаказчики сократили суммы госзакупок на Лады и УАЗы

Сервис «Контур.Торги»: госзаказчики сократили бюджет на Lada и УАЗ на 25%

Расходы на госзакупки автомобилей Lada и УАЗ в первом полугодии сократились на 25% и 24% относительно аналогичного периода прошлого года, подсчитали аналитики сервиса «Контур.Торги».

«В течение первых шести месяцев 2023 года сумма закупок по Федеральному закону от 05.04.2013 №44 на поставку автомобилей АВТОВАЗа сократилась на 25% — с 677 млн рублей до 504 млн рублей. Закупки на автомобили УАЗ тоже снижаются. Так, в первом полугодии объем госторгов по 44-ФЗ снизился на 24% — с 692 млн рублей до 523 млн рублей», - отмечают аналитики.

По сумме госзакупок лидирует ГАЗ – приобретено машин на 1,37 миллиарда рублей. Однако и у него динамика отрицательная – минус 2%.

В первом полугодии по госзакупкам были приобретены Москвичи – на 8 млн рублей.

В целом расходы на госзакупки автомобилей отечественных брендов сократились на 13%, до 2,4 млрд рублей. При том, что расходы на госзакупки автомобилей всех брендов выросли почти на 28%, до 78,1 млрд рублей.

Источник: РИА Новости

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС