Какие бренды заменили нам BMW, Mercedes-Benz и Audi?

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Какие автомобили в России считаются премиальными после ухода западных брендов

По данным «Автостата», доля премиальных автомобилей на российском рынке практически не изменилась, за первые семь месяцев 2023 года было продано 28 тысяч премиальных автомобилей, что в 5,5 раза больше, чем в прошлом году.

Примечательным является замещение западных брендов китайскими. Лидирующую позицию на российском рынке занимает бренд Exeed с долей рынка 73%. Около 14% занимает производитель внедорожников Tank и 6% от общего объема приходится на машины Voyah.

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Россияне рассказали, за что ценят китайские автомобили

Остальные китайские бренды, такие как GAC, Li Auto, Zeekr, Hongqi, Skywell, HiPhi, занимают суммарно 8% рынка.

За семь месяцев китайские премиальные машины заняли 5,6% от всех проданных легковых автомобилей в России. Доля западных брендов сократилась до 3,6%. В целом, на российском рынке продано 9,2% люксовых машин, данный показатель сравним с аналогичным до ухода западных брендов.

Источник: Автостат

Фото: Geely, Chery, Jetour, BYD

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За РулемЛежнин Роман
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