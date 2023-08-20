Какие бренды заменили нам BMW, Mercedes-Benz и Audi?
По данным «Автостата», доля премиальных автомобилей на российском рынке практически не изменилась, за первые семь месяцев 2023 года было продано 28 тысяч премиальных автомобилей, что в 5,5 раза больше, чем в прошлом году.
Примечательным является замещение западных брендов китайскими. Лидирующую позицию на российском рынке занимает бренд Exeed с долей рынка 73%. Около 14% занимает производитель внедорожников Tank и 6% от общего объема приходится на машины Voyah.
Остальные китайские бренды, такие как GAC, Li Auto, Zeekr, Hongqi, Skywell, HiPhi, занимают суммарно 8% рынка.
За семь месяцев китайские премиальные машины заняли 5,6% от всех проданных легковых автомобилей в России. Доля западных брендов сократилась до 3,6%. В целом, на российском рынке продано 9,2% люксовых машин, данный показатель сравним с аналогичным до ухода западных брендов.
Источник: Автостат
Фото: Geely, Chery, Jetour, BYD
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