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Известно, сколько Iran Khodro Tara уже завезли в Россию

На MIMS-2023 иранцы вновь представили седан Iran Khodro Tara

На выставке MIMS-2023, которая открылась в Москве 21 августа, иранцы в очередной раз представили седан Iran Khodro Tara. Впрочем, одобрение типа транспортного средства на модель до сих пор не оформлено. Процесс идет, пока машины оформляют поштучно.

Уже продано около 100 седанов, еще 12 машин передано в опытную эксплуатацию в Яндекс Такси. Для такси используются авто в самой простой комплектации, но с АКП.

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Иранская Saipa привезет в Россию машины с новейшим мотором

Машины с механикой стоят 1,5 млн рублей, с автоматом – 1,6 млн.

До марта 2024 года в Iran Khodro планируют продать в России 6 тыс. седанов Tara, уже отправлено 300 шт. Правда, ожидается, что цена модели вырастет до 2 млн рублей.

IKCO Tara базируется на французской платформе PSA PF1 (в Иране IKP1).

Источники: Телеграм/Я за рулем maxim Kadakov и Autonews

Фото: IKCO и Максим Кадаков/«За рулем»

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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