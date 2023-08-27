Как он это делает?! Экстремальная поездка на багги по Тихуане (видео)
Американский блогер и спортсмен Блейк Уилки (Blake Wilkey) опубликовал новое видео в стиле джимханы и ее популяризатора Кена Блока, покинувшего нас в начале этого года. Продолжая его славные традиции, в этот раз Блейк и его команда Shreddy Lyfe отправились в Тихуану, городок на западе Мексики, примостившийся на самом берегу Тихого океана.
Сюжет, как и всегда в подобных видео, незамысловат. Нашему герою пишtт друг с предложением покататься и отдохнуть, и тот, не будь дурак, тут же соглашается.
Для поездки он выбирает багги, кузов которого, вероятно, принадлежал Volkswagen Beetle. Все, что ниже кузова, – это экстремальный ралли-рейдовый болид, подвеска которого готова проглотить не только Марианскую впадину, но и ту самую выбоину на окраине вашего города.
В этот раз ей попалась задачка полегче: холмистая Тихуана, полная спусков, подъемов и крутых узких виражей на вымощенных древними камнями улочках. Нам предстоит гонка с полицией через исторические места и стадион с корридой… Удастся ли Блейку добраться до вечеринки на берегу океана?... Смотрим!
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Источник: Youtube
Фото: скриншот видео Youtube
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