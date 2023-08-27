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Как он это делает?! Экстремальная поездка на багги по Тихуане (видео)Как он это делает?! Экстремальная поездка на багги по Тихуане (видео)
Экстремал Блейк Уилки промчал на багги по...

Как он это делает?! Экстремальная поездка на багги по Тихуане (видео)

Экстремал Блейк Уилки промчал на багги по центру Тихуаны

Американский блогер и спортсмен Блейк Уилки (Blake Wilkey) опубликовал новое видео в стиле джимханы и ее популяризатора Кена Блока, покинувшего нас в начале этого года. Продолжая его славные традиции, в этот раз Блейк и его команда Shreddy Lyfe отправились в Тихуану, городок на западе Мексики, примостившийся на самом берегу Тихого океана.

Сюжет, как и всегда в подобных видео, незамысловат. Нашему герою пишtт друг с предложением покататься и отдохнуть, и тот, не будь дурак, тут же соглашается.

Для поездки он выбирает багги, кузов которого, вероятно, принадлежал Volkswagen Beetle. Все, что ниже кузова, – это экстремальный ралли-рейдовый болид, подвеска которого готова проглотить не только Марианскую впадину, но и ту самую выбоину на окраине вашего города.

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В этот раз ей попалась задачка полегче: холмистая Тихуана, полная спусков, подъемов и крутых узких виражей на вымощенных древними камнями улочках. Нам предстоит гонка с полицией через исторические места и стадион с корридой… Удастся ли Блейку добраться до вечеринки на берегу океана?... Смотрим!

Источник: Youtube

Фото: скриншот видео Youtube

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За РулемИннокентий Кишкурно
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