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В продаже появился китайский клон Mercedes-Benz GL

Российские дилеры начали продавать флагманский BAIC BJ90, сильно напоминающий Mercedes-Benz GL

BAIC BJ90 схож с Mercedes-Benz GL не только внешне, но и технически. «Китаец» имеет 3-литровый мотор V6 серии развивающий мощность в 333 лошадиные силы, и 9-ступенчатую автоматическую трансмиссию 9G-Tronic.


Размеры BAIC BJ90 составляют 5171 х 1995 х 1902 мм. Они схожи с «немцем», однако, китайский аналог предлагает только пять посадочных мест.

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BAIC BJ40 изменился до неузнаваемости

Внутри автомобиля можно обнаружить роскошные особенности, такие как медиасистема с 10,2-дюймовым экраном, кожаный салон, передние кресла с электрическими регулировками, подогревом и вентиляцией, а также камеру заднего вида с парковочными датчиками, трехзонный климат-контроль и круиз-контроль.

Цена BAIC BJ90 в России составляет 6,562 миллиона рублей.

Источник: Российская газета

Фото: Baic

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За РулемЛежнин Роман
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