Стало известно, что будут собирать на бывшем заводе Isuzu

На предприятии, где собирали японские Isuzu, возобновят производство грузовиков

Компания «Соллерс» намерена привлечь партнера для выпуска небольших грузовиков на бывшем заводе японской Isuzu в Ульяновске. Какой именно автопроизводитель будет выбран и когда начнется выпуск машин, пока не сообщается. Эксперты при этом считают, что «Соллерс» постарается занять нишу, на которой присутствовала компания Isuzu, а значит речь может идти о выпуске аналога модели Isuzu N-series.

«На базе активов АО "Исузу Рус" в Ульяновске планируется организация производства грузовых автомобилей в сотрудничестве с новым партнером», — говорится в отчете «Соллерс».

В документе также раскрывается сумма сделки по приобретению бывшего завода японской Isuzu в РФ в июле 2023 года – актив обошелся российской компании в 2,8 млрд руб. К «Соллерсу» также перешли обязательства по поставкам запчастей для гарантийного обслуживания и сервиса проданных в России грузовиков Isuzu.

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Источник: КоммерсантЪ

Фото: Isuzu