Infiniti QX80 2024 почти не изменился, но подорожал

Внедорожник Infiniti QX80 2024 представлен в трех комплектациях

Стоимость Infiniti QX80 2024 выросла более чем на 1500 долларов из-за дополнительных сборов и увеличения рекомендованной розничной цены.

Infiniti QX80

Так, самая дешевая версия Luxe с задним приводом будет стоить 76 150 долларов. Не стоит забывать, что это люксовый автомобиль, поэтому здесь кожаный салон, беспроводная зарядка, 20-дюймовые колеса и другие атрибуты премиума.

Infiniti QX80

Цена следующей комплектации Premium Select стартует от 80 680 долларов. Здесь уже стоят 22-дюймовые колеса, черные корпуса зеркал, темный хром в отделке и пороги с подсветкой.

Топовая комплектация QX80 Sensory стоит от 87 730 долларов. Здесь все по высшему разряду: более дорогая кожа на сиденьях, аудиосистема с 17 динамиками, хромированные корпуса зеркал, гидравлическая подвеска и многое другое.

Интерьер Infiniti QX80

Все три комплектации оснащены безальтернативным V8 мощностью 400 л. с., работающим в паре с 7-ступенчатым автоматом.

Источник: Carscoops

Фото: Infiniti