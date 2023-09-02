Infiniti QX80 2024 почти не изменился, но подорожал
Стоимость Infiniti QX80 2024 выросла более чем на 1500 долларов из-за дополнительных сборов и увеличения рекомендованной розничной цены.
Так, самая дешевая версия Luxe с задним приводом будет стоить 76 150 долларов. Не стоит забывать, что это люксовый автомобиль, поэтому здесь кожаный салон, беспроводная зарядка, 20-дюймовые колеса и другие атрибуты премиума.
Цена следующей комплектации Premium Select стартует от 80 680 долларов. Здесь уже стоят 22-дюймовые колеса, черные корпуса зеркал, темный хром в отделке и пороги с подсветкой.
Топовая комплектация QX80 Sensory стоит от 87 730 долларов. Здесь все по высшему разряду: более дорогая кожа на сиденьях, аудиосистема с 17 динамиками, хромированные корпуса зеркал, гидравлическая подвеска и многое другое.
Все три комплектации оснащены безальтернативным V8 мощностью 400 л. с., работающим в паре с 7-ступенчатым автоматом.
Источник: Carscoops
Фото: Infiniti
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