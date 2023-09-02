#
ТуристамIQ-тестПомощь автоюристаКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
The CaraLife 630 LQThe CaraLife 630 LQ: максимум удобств в миниатюрном кемпере
Представлен The CaraLife 630 LQ – кемпер на...
АптечкаЗа отсутствие аптечки перестанут штрафовать
1 сентября вступили в силу изменения,...
Солидол и масло на тормозные диски – машина справится?Солидол и масло на тормозные диски – машина справится?
Умельцы из «Гаража-54» провели эксперимент по...

Infiniti QX80 2024 почти не изменился, но подорожал

Внедорожник Infiniti QX80 2024 представлен в трех комплектациях

Стоимость Infiniti QX80 2024 выросла более чем на 1500 долларов из-за дополнительных сборов и увеличения рекомендованной розничной цены.

Infiniti QX80
Infiniti QX80

Так, самая дешевая версия Luxe с задним приводом будет стоить 76 150 долларов. Не стоит забывать, что это люксовый автомобиль, поэтому здесь кожаный салон, беспроводная зарядка, 20-дюймовые колеса и другие атрибуты премиума.

Infiniti QX80
Infiniti QX80
АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Корея, США, Эмираты или Россия? Изучаем состав масел, заместивших топовые бренды на нашем рынке

Автомобилисты, внимание: новые штрафы с 1 сентября!

Цена следующей комплектации Premium Select стартует от 80 680 долларов. Здесь уже стоят 22-дюймовые колеса, черные корпуса зеркал, темный хром в отделке и пороги с подсветкой.

Топовая комплектация QX80 Sensory стоит от 87 730 долларов. Здесь все по высшему разряду: более дорогая кожа на сиденьях, аудиосистема с 17 динамиками, хромированные корпуса зеркал, гидравлическая подвеска и многое другое.

Интерьер Infiniti QX80
Интерьер Infiniti QX80

Все три комплектации оснащены безальтернативным V8 мощностью 400 л. с., работающим в паре с 7-ступенчатым автоматом.

Источник: Carscoops

Фото: Infiniti

Infiniti QX80
Infiniti QX80
Интерьер Infiniti QX80

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Infiniti QX80

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв