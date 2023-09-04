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Стойкая подвеска, надежный кузов: назван лучший японский кроссовер за 1,5 млн рублей

Honda CR-V III поколения назван одним из лучших кроссоверов за 1,5 млн рублей

Что выбрать из сегмента SUV за 1,5 млн рублей? Из новых машин это будет только Нива или УАЗ. А если хочется кроссовер, придется смотреть в сторону рынка машин с пробегом. Но если при этом остановиться на японских авто, выбор оказывается не так уж печален, рассказывает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

Honda CR-V третьего поколения ничуть не уступает Toyota RAV4, которую у нас слишком любят и закрывают глаза на недостатки. У Хонды крупный недостаток лишь один – цена, ведь к нам ехали машины исключительно британской сборки.

Honda CR-V
Honda CR-V

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Японский кроссовер с АКП до 1,5 млн рублей – 6 лучших вариантов

Но на деле все неплохо. За 1,5 млн можно присмотреть CR-V 2008–2012 годов – это третье поколение, но можно найти и раннюю машину четвертого. Вариатор на них не ставили, МКП является редкостью, а 5-ступенчатая АКП MZHA/MZJA при регулярной смене масла и фильтра не докучает вплоть до пробегов за 200 тысяч км. Привод бывает передний или полный.

У дизеля многовато болячек и не рекордный ресурс, поэтому ищем машину с бензиновым атмосферником R20A 2.0 с отдачей в 150 л.с. Если не считать капризный натяжитель цепи ГРМ, движок беспроблемный. Если не боитесь износа распредвалов, можно посмотреть и на K24Z 2.4 (166 л.с.), в целом он надежен.

Honda CR-V
Honda CR-V

В минусы CR-V запишем оснащение: даже в топ-версиях может не быть некоторых обогревов, камеры и иных мелочей Зато эргономика, управляемость, подвеска (кроме пружин) и коррозионная защита (кроме пятой двери) – в полновесных плюсах.

А есть ли еще среди кроссоверов столь же удачные «японцы» за 1,5 млн? Изучаем полный список вариантов!

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Honda

Honda CR-V
Honda CR-V
Honda CR-V

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За РулемИннокентий Кишкурно
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Отзывы о Honda CR-V (1)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Honda CR-V  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

я не нашел

Недостатки:

сплошное г за такие деньги!

Комментарий:

недаром продажи 100 штук в месяц, трудно найти полных идиотов.

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