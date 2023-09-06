«За рулем» сравнил российское и импортные масла: стоит ли переплачивать

Мы провели испытания пяти доступных масел марок Bardahl, Kixx, Lubrex, Sintec и ZIC.

Тесты масел всегда полны неожиданностей. Например, год назад во время испытаний и тестов оказалось, что недорогое масло Rolf GT из Калужской области нисколько не уступает аналогичной продукции таких брендов, как Castrol, Shell, Motul и Total. Кое в чем оно даже лучше. Тогда зачем переплачивать?

В этот раз эксперты «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, проверили другие доступные сегодня в России масла: Bardahl, Kixx, Lubrex, Sintec и ZIC. У них привлекательные цены, меньше шансов нарваться на подделку (или таких шансов нет вовсе), есть официальные представительства, несущие ответственность перед потребителями.

Для анализа выбрали масла популярной вязкости 5W‑40 класса А3/В4 по ACEA.

Это отечественное масло Sintec Premium 9000 из Обнинска, корейские Kixx G1 и ZIC X7, а также Lubrex Velocity Nano Plus из ОАЭ и масло Bardahl XTС из США.

Все масла проявили себя отлично, а Sintec показал супердостойное качество. Но подробнее о результатах испытаний вы узнаете из отдельного материала, который мы опубликуем в ближайшее время – со сравнительными таблицами и выводами экспертов.

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