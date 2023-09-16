Новый Toyota Land Cruiser 70 получил левый руль

Новый Land Cruiser 70 получил экспортную короткобазную версию с левым рулем

В начале августа Toyota представила обновленную версию внедорожника Land Cruiser 70 в Японии.

На ранних фотографиях, опубликованных в Сети, можно увидеть короткобазную версию Land Cruiser 70 с матерчатой крышей. Однако на новых снимках показана модель с полноценной металлической крышей.

Toyota Land Cruiser 70

Интересно отметить, что короткобазная версия Land Cruiser 70, представленная с полноценной крышей, будет эксклюзивом для стран Ближнего Востока. Под капотом Land Cruiser 70 будет иметь 4,0-литровый бензиновый двигатель 1GR-FE, который развивает мощность 228 л. с. Для других стран будут доступны двигатели с объемом 4,5 и 2,8 литра, работающие на дизельном топливе.

Источник: Quto.ru

Фото: @ccs_task