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Новый Toyota Land Cruiser 70 получил левый руль

Новый Land Cruiser 70 получил экспортную короткобазную версию с левым рулем

В начале августа Toyota представила обновленную версию внедорожника Land Cruiser 70 в Японии.

На ранних фотографиях, опубликованных в Сети, можно увидеть короткобазную версию Land Cruiser 70 с матерчатой крышей. Однако на новых снимках показана модель с полноценной металлической крышей.

Toyota Land Cruiser 70
Toyota Land Cruiser 70

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Toyota обновила Land Cruiser 70

Интересно отметить, что короткобазная версия Land Cruiser 70, представленная с полноценной крышей, будет эксклюзивом для стран Ближнего Востока. Под капотом Land Cruiser 70 будет иметь 4,0-литровый бензиновый двигатель 1GR-FE, который развивает мощность 228 л. с. Для других стран будут доступны двигатели с объемом 4,5 и 2,8 литра, работающие на дизельном топливе.

Источник: Quto.ru

Фото: @ccs_task

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За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

-11