В Россию привезли очередную альтернативу Toyota Highlander

Кроссовер Roewe RX9 оценили в 6 миллионов рублей

Габариты кроссовера составляют 4983 мм в длину, 1967 мм в ширину и 1786 мм в высоту. Они сопоставимы с размерами Highlander.

Roewe RX9

Внешний вид кроссовера впечатляет массивной решеткой радиатора, зауженными фарами и скрытыми дверными ручками.

Roewe RX9

Roewe RX9 предлагается в двух вариантах салона: на шесть или семь посадочных мест. В Россию поступила модификация с семью местами. Автомобиль оснащен 2-литровым четырехцилиндровым турбированным двигателем мощностью 242 л. с. Максимальная скорость составляет 200 км/ч. Привод полный, а коробка передач - девятиступенчатый автомат.

Roewe RX9 обладает широким спектром опций: панорамный люк в крыше, подогрев сидений первого и второго рядов, трехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе движения и мониторинга слепых зон, адаптивная головная оптика и штатный видеорегистратор.

Стоимость нового Roewe RX9 составляет 6 000 000 рублей.

Источник: Российская газета

Фото: CarNewsChina.com