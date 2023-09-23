Почему запотевают стекла в авто и как это исправить

Четыре неисправности, которые могут вызывать запотевание стекол в машине

Запотевание стекол в автомобиле – очень неприятное, а иногда и опасное для водителя явление. Образование конденсата в салоне может быть вызвано не только природными явлениями, но и некоторыми техническими неисправностями автомобиля.

1. Течь печки. При повреждении радиатора печки или его патрубков образуется течь антифриза, который скапливается за центральной консолью и испаряется. Понять, что именно это является причиной запотевания стекол, можно по запаху в салоне, а также по сокращающемуся уровню охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Для устранения неисправности придется разбирать печку и менять радиатор.

2. Фильтр и заслонка. Если засорился внутрисалонный фильтр (а такое нередко бывает после лета), то воздух извне не поступает в салон, а вентиляция «гоняет» тот воздух, который есть внутри машины. Поэтому в случае, когда в салоне быстро становится душно и появилась испарина, а при открытии окон она пропала, нужно заняться заменой фильтра.

3. Клапан выравнивания давления. Это уже более сложная проблема, так как сам клапан находится в багажном отделении, а его внешние дефлекторы спрятаны за бампером. Если мембрана подсохла и потеряла подвижность, при движении внутри машины создается область повышенного давления, которая мешает попаданию внутрь забортного воздуха, и в салоне становится душно. Устраняется неисправность заменой поврежденной мембраны.

4. Дренажные отверстия. Желание усовершенствовать автомобиль не всегда сказывается благоприятно на его техническом состоянии. Пытаясь защитить пороги, на дверь нередко наклеивают дополнительные резиновые уплотнители. А потом оказывается, что они закрыли специальные дренажные отверстия и вода застаивается внутри дверей. При испарении она попадает в салон, из-за чего на стеклах и образуется конденсат.

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Источник: АиФ

Фото: Unsplash