Ждать ли снижения цен на АЗС после запрета экспорта топлива

Эксперт Пикин считает, что ждать снижения розничных цен на топливо не стоит

С 21 сентября 2023 года правительство ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизтоплива. Однако эта мера не повлияет на розничные цены, уверен директор фонда энергетического развития, член общественного совета Минэнерго РФ Сергей Пикин.

«Розничные цены вряд ли начнут снижаться. Весной прошлого года биржевые цены падали почти в два раза, но на АЗС стоимость топлива оставалась стабильной. И сейчас цены на заправках не отреагируют на снижение биржевых котировок. В лучшем случае литр бензина или дизеля подешевеет на несколько копеек, но точно не на рубли. В любом случае, цены уже не вернутся к уровням начала лета», - уверен специалист.

По его мнению, можно рассчитывать лишь на то, что на внутреннем рынке удастся избежать дефицита топлива и в течение 1-2 недель проблема нехватки бензина или дизеля на заправках будет решена.

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Источник: АиФ

Фото: Depositphotos