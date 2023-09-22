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Новый Nissan X-Trail сбросил камуфляж – на что тут смотреть?

Главные обновления X-Trail спрятали внутри

Нельзя просто обновлять популярную модель, не думая о последствиях. Поэтому Nissan решил не особо менять внешность своего самого популярного кроссовера.

Обновленный Nissan X-Trail
Обновленный Nissan X-Trail

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Камуфляжа на тестируемом прототипе стало меньше, и оказалось, что он мало чем отличается от текущей версии модели.

Обновленный Nissan X-Trail
Обновленный Nissan X-Trail

На снимках видно, что вся приборная панель автомобиля и центральная консоль закрыты чехлами. Вероятно, основное внимание при обновлении будет уделено именно интерьеру. Например, тачскрин мультимедийной системы явно стал больше и его форма ближе к квадрату, чем к прямоугольнику. При этом инженерам явно пришлось перенести воздуховоды климатической системы и панели управления.

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Изменений под капотом ждать не стоит. Двигатели и коробки останутся прежними.

Премьера обновленного Nissan X-Trail должна состояться до конца 2023 года.

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Фото: Motor1.com

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За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
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Отзывы о Nissan X-Trail (18)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan X-Trail  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Рестайлинг

Недостатки:

Нету

Комментарий:

В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден сразу. Год у меня 2020, не знаю почему тут только 2017 максимум

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