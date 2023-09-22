Новый Nissan X-Trail сбросил камуфляж – на что тут смотреть?
Нельзя просто обновлять популярную модель, не думая о последствиях. Поэтому Nissan решил не особо менять внешность своего самого популярного кроссовера.
Камуфляжа на тестируемом прототипе стало меньше, и оказалось, что он мало чем отличается от текущей версии модели.
На снимках видно, что вся приборная панель автомобиля и центральная консоль закрыты чехлами. Вероятно, основное внимание при обновлении будет уделено именно интерьеру. Например, тачскрин мультимедийной системы явно стал больше и его форма ближе к квадрату, чем к прямоугольнику. При этом инженерам явно пришлось перенести воздуховоды климатической системы и панели управления.
Изменений под капотом ждать не стоит. Двигатели и коробки останутся прежними.
Премьера обновленного Nissan X-Trail должна состояться до конца 2023 года.
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Фото: Motor1.com
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Отзывы о Nissan X-Trail (18)
Рестайлинг
Нету
В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден сразу. Год у меня 2020, не знаю почему тут только 2017 максимум