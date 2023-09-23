Новейший Hyundai Santa Fe уже можно купить: цена – от 4,75 млн рублей
Дилеры из Тюмени и Владивостока уже принимают заказы на новый Hyundai Santa Fe. Вероятно, автомобили будут доставляться прямиком из Южной Кореи.
Базовая версия Hyundai Santa Fe оснащена 2,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 194 л. с., 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. Ее оценили в 4,75 млн рублей.
За 5,1 млн рублей предлагается гибридная версия, в которой используется турбированный 1,6-литровый двигатель.
Топовая комплектация оснащена 2,5-литровым турбомотором мощностью 281 л. с., полным приводом и 8-ступенчатым роботом. У этой версии Santa Fe разгонная динамика составляет всего 8 секунд до 100 км/ч.
Цены на эту модель варьируются от 4,75 до 6,5 млн рублей.
Источник: IXBT
Фото: Auto.ru
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)
Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.
Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.
Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мастера" советуют чего нибудь заменить . Не родные - родные запчасти по всей видимости контрафакт и ходят в разы меньше . Стойки стабилизатора ходят по 50 тыс.км.цена- от 600 р. Всё ремонтопригодно , полно видео в сети . Официалы отпугивают ценниками .К примеру за замену шкива дв. , запросили только за железо , около 50 тыс. руб. В интернет магазине 5500 р . Работы с мин инструмента на 30 мин. Внимание ! Раз в год , если ездить в брод , нужно обслужить раздатку . Снимается привод и смазываются шлицы . Работы на 3 тыс. р.. У меня при пробеге 230 тыс км. слизало шлицы из за отсутствия смазки .Фирм по ремонту много , но половинить АКПП и раздатку стоит денег . Зато до кучи заменил фильтр АКПП расположенный внутри. Зимой проблем с запуском не было . Расход солярки не более 10 л\100 км. Подъём в горку - легко даже с прицепом . В общем достойный авто . К сожалению ценник на него сейчас слишком высокий .