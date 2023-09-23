Новейший Hyundai Santa Fe уже можно купить: цена – от 4,75 млн рублей

Hyundai Santa Fe предлагают в России с 2,5-литровыми и гибридным двигателями

Дилеры из Тюмени и Владивостока уже принимают заказы на новый Hyundai Santa Fe. Вероятно, автомобили будут доставляться прямиком из Южной Кореи.

Hyundai Santa Fe

Базовая версия Hyundai Santa Fe оснащена 2,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 194 л. с., 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. Ее оценили в 4,75 млн рублей.

Интерьер Hyundai Santa Fe

За 5,1 млн рублей предлагается гибридная версия, в которой используется турбированный 1,6-литровый двигатель.

Топовая комплектация оснащена 2,5-литровым турбомотором мощностью 281 л. с., полным приводом и 8-ступенчатым роботом. У этой версии Santa Fe разгонная динамика составляет всего 8 секунд до 100 км/ч.

Цены на эту модель варьируются от 4,75 до 6,5 млн рублей.

Интерьер Hyundai Santa Fe

Источник: IXBT

Фото: Auto.ru