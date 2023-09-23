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Новейший Hyundai Santa Fe уже можно купить: цена – от 4,75 млн рублей

Hyundai Santa Fe предлагают в России с 2,5-литровыми и гибридным двигателями

Дилеры из Тюмени и Владивостока уже принимают заказы на новый Hyundai Santa Fe. Вероятно, автомобили будут доставляться прямиком из Южной Кореи.

Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe

Базовая версия Hyundai Santa Fe оснащена 2,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 194 л. с., 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. Ее оценили в 4,75 млн рублей.

Интерьер Hyundai Santa Fe
Интерьер Hyundai Santa Fe
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За 5,1 млн рублей предлагается гибридная версия, в которой используется турбированный 1,6-литровый двигатель.

Топовая комплектация оснащена 2,5-литровым турбомотором мощностью 281 л. с., полным приводом и 8-ступенчатым роботом. У этой версии Santa Fe разгонная динамика составляет всего 8 секунд до 100 км/ч.

Цены на эту модель варьируются от 4,75 до 6,5 млн рублей.

Интерьер Hyundai Santa Fe
Интерьер Hyundai Santa Fe

Источник: IXBT

Фото: Auto.ru

Hyundai Santa Fe
Интерьер Hyundai Santa Fe
Интерьер Hyundai Santa Fe

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За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 4
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Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Santa Fe  2012
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.

Недостатки:

Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.

Комментарий:

Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мастера" советуют чего нибудь заменить . Не родные - родные запчасти по всей видимости контрафакт и ходят в разы меньше . Стойки стабилизатора ходят по 50 тыс.км.цена- от 600 р. Всё ремонтопригодно , полно видео в сети . Официалы отпугивают ценниками .К примеру за замену шкива дв. , запросили только за железо , около 50 тыс. руб. В интернет магазине 5500 р . Работы с мин инструмента на 30 мин. Внимание ! Раз в год , если ездить в брод , нужно обслужить раздатку . Снимается привод и смазываются шлицы . Работы на 3 тыс. р.. У меня при пробеге 230 тыс км. слизало шлицы из за отсутствия смазки .Фирм по ремонту много , но половинить АКПП и раздатку стоит денег . Зато до кучи заменил фильтр АКПП расположенный внутри. Зимой проблем с запуском не было . Расход солярки не более 10 л\100 км. Подъём в горку - легко даже с прицепом . В общем достойный авто . К сожалению ценник на него сейчас слишком высокий .

+13