«Квадратный» Hyundai Santa Fe: объявлена дата презентации

Мировая премьера кроссовера Hyundai Santa Fe нового поколения назначена на 10 августа

Новый кроссовер Hyundai Santa Fe в «квадратном» дизайне компания представит 10 августа 2023 года. Еще до премьеры были рассекречены некоторые подробности о новинке. В частности, от своего предшественника он отличается квадратными формами с причудливыми Н-образными фарами, 21-дюймовыми легкосплавными дисками в угловатых колесных арках и очень широкой дверью багажника.

Судя по шпионским снимкам, у нового Santa Fe будет просторный салон и большой багажник, а сиденья второго и третьего рядов будут складываться, образуя ровный пол.

Предполагается, что компания продолжит выпуск автомобиля с различными вариантами трансмиссии.

Про что уже точно можно говорить, так это про новый бензиновый турбодвигатель объемом 2,5 л. Вместе с ним будет предлагаться система полного привода HTRAC.

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Источник: Motor1

Фото: Hyundai