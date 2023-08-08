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«Квадратный» Hyundai Santa Fe: объявлена дата презентации

Мировая премьера кроссовера Hyundai Santa Fe нового поколения назначена на 10 августа

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Новый кроссовер Hyundai Santa Fe в «квадратном» дизайне компания представит 10 августа 2023 года. Еще до премьеры были рассекречены некоторые подробности о новинке. В частности, от своего предшественника он отличается квадратными формами с причудливыми Н-образными фарами, 21-дюймовыми легкосплавными дисками в угловатых колесных арках и очень широкой дверью багажника.

Судя по шпионским снимкам, у нового Santa Fe будет просторный салон и большой багажник, а сиденья второго и третьего рядов будут складываться, образуя ровный пол.

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Предполагается, что компания продолжит выпуск автомобиля с различными вариантами трансмиссии.

Про что уже точно можно говорить, так это про новый бензиновый турбодвигатель объемом 2,5 л. Вместе с ним будет предлагаться система полного привода HTRAC.

Источник: Motor1

Фото: Hyundai

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Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Santa Fe  2012
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.

Недостатки:

Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.

Комментарий:

Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мастера" советуют чего нибудь заменить . Не родные - родные запчасти по всей видимости контрафакт и ходят в разы меньше . Стойки стабилизатора ходят по 50 тыс.км.цена- от 600 р. Всё ремонтопригодно , полно видео в сети . Официалы отпугивают ценниками .К примеру за замену шкива дв. , запросили только за железо , около 50 тыс. руб. В интернет магазине 5500 р . Работы с мин инструмента на 30 мин. Внимание ! Раз в год , если ездить в брод , нужно обслужить раздатку . Снимается привод и смазываются шлицы . Работы на 3 тыс. р.. У меня при пробеге 230 тыс км. слизало шлицы из за отсутствия смазки .Фирм по ремонту много , но половинить АКПП и раздатку стоит денег . Зато до кучи заменил фильтр АКПП расположенный внутри. Зимой проблем с запуском не было . Расход солярки не более 10 л\100 км. Подъём в горку - легко даже с прицепом . В общем достойный авто . К сожалению ценник на него сейчас слишком высокий .

+13