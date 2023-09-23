На продажу выставили жемчужину ралли: раритетный Alfa Romeo 1953 года

Ателье Ghia выпустило всего 18-20 экземпляров Alfa Romeo 1900 C Sprint

Редкий экземпляр, принимавший участие в знаменитом ралли Монте-Карло 1955 года, был выставлен на аукцион Car & Classics. До наших дней сохранилось всего четыре экземпляра.

Alfa Romeo 1900 C Sprint Ghia Supergioiello 1953

Alfa Romeo 1900 C Sprint Ghia Supergioiello 1953 года претерпел впечатляющую реставрацию в компании Cognolato в Италии. После тщательной работы автомобиль был приведен в исходное состояние и проехал всего 78 километров. Теперь он готов не только украсить коллекцию своего нового владельца, но и принять участие в престижных соревнованиях наподобие Mille Miglia Storica.

Alfa Romeo 1900 C Sprint Ghia Supergioiello 1953

Alfa Romeo оснащен 1,9-литровым четырехцилиндровым двухкамерным двигателем мощностью 98 л. с. Он обладает четырехступенчатой механической коробкой передач, барабанными тормозами и независимой передней подвеской с двойными А-образными рычагами, винтовыми пружинами и гидравлическими амортизаторами.

Alfa Romeo 1900 C Sprint Ghia Supergioiello 1953

До окончания торгов остаётся около недели, а ставка за автомобиль уже поднялась до 75 тысяч евро.

Источник: IXBT

Фото: Car & Classics