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Alfa Romeo 1900 C Sprint Ghia Supergioiello 1953На продажу выставили жемчужину ралли: раритетный Alfa Romeo 1953 года
Ателье Ghia выпустило всего 18-20 экземпляров...

На продажу выставили жемчужину ралли: раритетный Alfa Romeo 1953 года

Ателье Ghia выпустило всего 18-20 экземпляров Alfa Romeo 1900 C Sprint

Редкий экземпляр, принимавший участие в знаменитом ралли Монте-Карло 1955 года, был выставлен на аукцион Car & Classics. До наших дней сохранилось всего четыре экземпляра.

Alfa Romeo 1900 C Sprint Ghia Supergioiello 1953
Alfa Romeo 1900 C Sprint Ghia Supergioiello 1953

Alfa Romeo 1900 C Sprint Ghia Supergioiello 1953 года претерпел впечатляющую реставрацию в компании Cognolato в Италии. После тщательной работы автомобиль был приведен в исходное состояние и проехал всего 78 километров. Теперь он готов не только украсить коллекцию своего нового владельца, но и принять участие в престижных соревнованиях наподобие Mille Miglia Storica.

Alfa Romeo 1900 C Sprint Ghia Supergioiello 1953
Alfa Romeo 1900 C Sprint Ghia Supergioiello 1953
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Alfa Romeo оснащен 1,9-литровым четырехцилиндровым двухкамерным двигателем мощностью 98 л. с. Он обладает четырехступенчатой механической коробкой передач, барабанными тормозами и независимой передней подвеской с двойными А-образными рычагами, винтовыми пружинами и гидравлическими амортизаторами.

Alfa Romeo 1900 C Sprint Ghia Supergioiello 1953
Alfa Romeo 1900 C Sprint Ghia Supergioiello 1953

До окончания торгов остаётся около недели, а ставка за автомобиль уже поднялась до 75 тысяч евро.

Источник: IXBT

Фото: Car & Classics

Alfa Romeo 1900 C Sprint Ghia Supergioiello 1953
Alfa Romeo 1900 C Sprint Ghia Supergioiello 1953
Alfa Romeo 1900 C Sprint Ghia Supergioiello 1953

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За РулемЛежнин Роман
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