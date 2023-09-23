Представлен новейший Toyota Land Cruiser 2024

Land Cruiser First Edition 2024 был представлен на Bush Taxi Meeting в Германии

Автомобиль имеет круглые светодиодные фары, двухцветный кузов, сочетающий песочный цвет и белую крышу. Также доступны альтернативные расцветки: дымчатый синий и белый.

Toyota Land Cruiser First Edition 2024

В Европе Land Cruiser будет доступен с 2,8-литровым турбодизелем мощностью 201 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатой трансмиссией.

Toyota Land Cruiser First Edition 2024

Мероприятие Bush Taxi Meeting, собравшее 1200 владельцев Toyota из 17 стран мира, является крупнейшей встречей владельцев Land Cruiser в мире.

Ограниченный тираж Land Cruiser First Edition 2024 составит всего 3000 экземпляров в Европе. Купить его можно будет только зарезервировав в период предпродаж, начинающийся в октябре 2023 года.

Toyota Land Cruiser First Edition 2024

Источник: Carscoops

Фото: Toyota