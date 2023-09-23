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Представлен новейший Toyota Land Cruiser 2024

Land Cruiser First Edition 2024 был представлен на Bush Taxi Meeting в Германии

Автомобиль имеет круглые светодиодные фары, двухцветный кузов, сочетающий песочный цвет и белую крышу. Также доступны альтернативные расцветки: дымчатый синий и белый.

Toyota Land Cruiser First Edition 2024
Toyota Land Cruiser First Edition 2024

В Европе Land Cruiser будет доступен с 2,8-литровым турбодизелем мощностью 201 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатой трансмиссией.

Toyota Land Cruiser First Edition 2024
Toyota Land Cruiser First Edition 2024
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Toyota обновила Land Cruiser 70

Мероприятие Bush Taxi Meeting, собравшее 1200 владельцев Toyota из 17 стран мира, является крупнейшей встречей владельцев Land Cruiser в мире.

Ограниченный тираж Land Cruiser First Edition 2024 составит всего 3000 экземпляров в Европе. Купить его можно будет только зарезервировав в период предпродаж, начинающийся в октябре 2023 года.

Toyota Land Cruiser First Edition 2024
Toyota Land Cruiser First Edition 2024

Источник: Carscoops

Фото: Toyota

Toyota Land Cruiser First Edition 2024
Toyota Land Cruiser First Edition 2024
Toyota Land Cruiser First Edition 2024

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За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

-11