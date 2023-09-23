Представлен новейший Toyota Land Cruiser 2024
Автомобиль имеет круглые светодиодные фары, двухцветный кузов, сочетающий песочный цвет и белую крышу. Также доступны альтернативные расцветки: дымчатый синий и белый.
В Европе Land Cruiser будет доступен с 2,8-литровым турбодизелем мощностью 201 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатой трансмиссией.
Мероприятие Bush Taxi Meeting, собравшее 1200 владельцев Toyota из 17 стран мира, является крупнейшей встречей владельцев Land Cruiser в мире.
Ограниченный тираж Land Cruiser First Edition 2024 составит всего 3000 экземпляров в Европе. Купить его можно будет только зарезервировав в период предпродаж, начинающийся в октябре 2023 года.
Источник: Carscoops
Фото: Toyota
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
НЕТ
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!