#
Выходные/отпускЦены на топливоАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как санкции США скажутся на производственных планах российского автопромаКак санкции США скажутся на производственных планах российского автопрома
Мантуров: АВТОВАЗ из-за санкций США не будет...
Рендер пятиосного Русака на топливных элементахПо Крайнему Северу – с комфортом и на электричестве! Миф или реальность?
Вездеход Русак обзаведется водородной...
Танк АбрамсАмериканцы отказались от Абрамсов
Армия США больше не будет заказывать танки...

Nissan X-Trail – первое фото обновленного салона

В Cети появились снимки салона обновленного кроссовера Nissan X-Trail

Версию Nissan X-Trail для Северной Америки, где кроссовер называется Rogue, решили сделать аналогом версии для Европы. В частности, теперь у машины будет такой же большой сенсорный экран мультимедийной системы.

Салон Nissan X-Trail
Салон Nissan X-Trail

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Шпионские снимки приборной панели показывают новый экран диагональю 12,3 дюйма. Ниже расположены четыре кнопки и поворотный регулятор громкости аудиосистемы. Раньше дисплей имел диагональ всего 8 дюймов.

Китай наводняет Европу дешевыми электромобилями – власти в панике

Блок климат-контроля расположен под прямоугольными вентиляционными отверстиями.

Внешних перемен тоже оказалось немного: другими стали воздухозаборники под фарами, решетка радиатора V-motion, воздухозаборник в бампере.

Наверняка появятся новые колесные диски и цвета кузова. На этом обновления, скорее всего, закончатся.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Carscoops.com

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Nissan X-Trail (18)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan X-Trail  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Рестайлинг

Недостатки:

Нету

Комментарий:

В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден сразу. Год у меня 2020, не знаю почему тут только 2017 максимум

-1