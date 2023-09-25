Nissan X-Trail – первое фото обновленного салона
Версию Nissan X-Trail для Северной Америки, где кроссовер называется Rogue, решили сделать аналогом версии для Европы. В частности, теперь у машины будет такой же большой сенсорный экран мультимедийной системы.
Шпионские снимки приборной панели показывают новый экран диагональю 12,3 дюйма. Ниже расположены четыре кнопки и поворотный регулятор громкости аудиосистемы. Раньше дисплей имел диагональ всего 8 дюймов.
Блок климат-контроля расположен под прямоугольными вентиляционными отверстиями.
Внешних перемен тоже оказалось немного: другими стали воздухозаборники под фарами, решетка радиатора V-motion, воздухозаборник в бампере.
Наверняка появятся новые колесные диски и цвета кузова. На этом обновления, скорее всего, закончатся.
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Фото: Carscoops.com
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Отзывы о Nissan X-Trail (18)
Рестайлинг
Нету
В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден сразу. Год у меня 2020, не знаю почему тут только 2017 максимум