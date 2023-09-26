Стало известно, сколько россиян всю жизнь ездят на одном и том же автомобиле

Опрос ВЦИОМ: только 3% россиян могут позволить себе новую машину

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что каждый третий житель России не намерен в обозримом будущем приобретать автомобиль. Такой вывод был сделан на основе результатов опроса 1706 респондентов. Другими словами, 31% опрошенных не хотят стать автовладельцами.

Только 10% из числа тех, кто ни разу не покупал автомобиль, хотят осуществить мечту и купить личный транспорт. В ходе опроса выяснилось, что жители РФ приобретают авто не чаще, чем один раз в 6-10 лет (29%). Реже чем через 10 лет покупают 28% респондентов, и в основном это люди в возрасте (41%).

Почти каждый четвертый россиянин (24%) всю жизнь пользуется только одним автомобилем. Только 3% граждан РФ в возрасте 18-24 лет меняют транспорт раз в 2–3 года. Каждый год меняют машину менее 1% опрошенных, покупают один раз в 4–5 лет 14% респондентов. При этом 2% затруднились с ответом о частоте покупки.

Профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников объяснил неготовность россиян покупать новую машину высокими ценами на бензин, а также проблемами с доступностью запчастей. Психолог Алексей Рощин считает «оптимистичной цифрой» 41% людей, никогда не владевших автомобилем. По его мнению, в настоящее время машина стала роскошью, а не средством передвижения.

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Источник: Ведомости

Фото: Unsplash