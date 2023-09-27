Раньше на одну новую машину приходилось три старых. А теперь?

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«Автостат»: на один новый автомобиль в России продается шесть подержанных

Эксперты подсчитали, как менялось за последние годы соотношение между новыми и подержанными машинами, продающимися на авторынке РФ. Условно нормальная пропорция – это 1:3,4 (в пользу авто с пробегом), но в кризисные годы она растет, подержанных машин покупают еще больше.

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Соотношение 1:3,4 было зафиксировано в далеком 2019 году, а в разгар пандемии (2020-21 годы) оно выросло до 1:4. В 2022 многие автопроизводители покинули РФ, и вследствие этого и других «родственных» факторов разница между новыми и б/у машинами на рынке значительно сместилась – в какой-то момент она почти достигла 1:8.

Соотношение между новыми и старыми машинами на рынке с 2019 по 2023 год
Соотношение между новыми и старыми машинами на рынке с 2019 по 2023 год

Источник отмечает, что по истечении восьми месяцев 2023 года нижнюю точку в подсчетах этого соотношения можно считать пройденной: сейчас оно составляет 1:6,3. Есть предпосылки к тому, что до конца года ситуация еще немного выправится.

Источник: Автостат

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