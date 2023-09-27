Престижная марка, неубиваемые дизель и АКП: отличный внедорожник по цене Нивы

Эксперт «За рулем» назвал очень удачный внедорожник с пробегом за 1,2 млн рублей

Взяв за точку отсчета рекомендованную цену Niva Travel в не самой бедной комплектации (1,2 млн рублей) эксперт «За рулем» Александр Виноградов рассказал, какая достойная альтернатива новой Ниве существует на вторичном рынке.

Среди прочих вариантов он останавливается на Land Rover Freelander второго поколения – модели, которая по большому счету опровергает миф о ненадежности английских машин. По идеологии это кроссовер, но по проходимости запросто поспорит с Нивой. А по комфорту...

После 150 тысяч км мутнеет оптика, но на скорость и проходимость это не влияет

За указанную сумму у вас окажется машина 2011-2012 года. Единственную детскую болезнь турбодизеля 2.2, а именно быстрый износ кулачков распредвала, вылечили еще в 2008-м. Учтите это, а также не забудьте проверить вентиляцию картера. Ну а более серьезные проблемы, вроде турбины или топливных форсунок, раньше 250 тысяч км вас не побеспокоят.

Интерьер – не идеал износостойкости, но руль потребует перетяжки только после 200 тысяч км

Кое-что потребует внимания чаще, но это совершенно традиционная история: смена масла в 6-ступенчатой АКП Aisin и обслуживание муфты полного привода Haldex каждые 60 тысяч км.

Есть в сегменте подержанных SUV и другие интересные варианты за те же деньги...

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Фото: Land Rover