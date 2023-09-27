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Престижная марка, неубиваемые дизель и АКП: отличный внедорожник по цене Нивы

Эксперт «За рулем» назвал очень удачный внедорожник с пробегом за 1,2 млн рублей

Взяв за точку отсчета рекомендованную цену Niva Travel в не самой бедной комплектации (1,2 млн рублей) эксперт «За рулем» Александр Виноградов рассказал, какая достойная альтернатива новой Ниве существует на вторичном рынке.

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Среди прочих вариантов он останавливается на Land Rover Freelander второго поколения – модели, которая по большому счету опровергает миф о ненадежности английских машин. По идеологии это кроссовер, но по проходимости запросто поспорит с Нивой. А по комфорту...

После 150 тысяч км мутнеет оптика, но на скорость и проходимость это не влияет
После 150 тысяч км мутнеет оптика, но на скорость и проходимость это не влияет

За указанную сумму у вас окажется машина 2011-2012 года. Единственную детскую болезнь турбодизеля 2.2, а именно быстрый износ кулачков распредвала, вылечили еще в 2008-м. Учтите это, а также не забудьте проверить вентиляцию картера. Ну а более серьезные проблемы, вроде турбины или топливных форсунок, раньше 250 тысяч км вас не побеспокоят.

Интерьер – не идеал износостойкости, но руль потребует перетяжки только после 200 тысяч км
Интерьер – не идеал износостойкости, но руль потребует перетяжки только после 200 тысяч км

Кое-что потребует внимания чаще, но это совершенно традиционная история: смена масла в 6-ступенчатой АКП Aisin и обслуживание муфты полного привода Haldex каждые 60 тысяч км.

Есть в сегменте подержанных SUV и другие интересные варианты за те же деньги...

Фото: Land Rover

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За РулемИннокентий Кишкурно
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