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Россиянам рассказали о плюсах и минусах кроссовера Toyota Grand Highlander

Самый лучший семейный кроссовер Toyota Grand Highlander имеет третий ряд сидений

На автомобильном рынке России уже доступен для покупки новый кроссовер Toyota Grand Highlander. Эта модель считается одним из лучших семейных кроссоверов.

У автомобиля прочная конструкция, благодаря которой обеспечивается высокий уровень пассивной безопасности. На выбор покупателям доступен атмосферный двигатель объемом 2,5 л и турбодвигатель объемом 2,4 л.

Toyota Grand Highlander
Toyota Grand Highlander
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Производитель новинки считает преимуществом просторный третий ряд сидений, полный привод и большой клиренс. Grand Highlander может отлично справиться с бездорожьем, а во время езды на трассе его отличает маневренность. В список функций входит отслеживание движения пешеходов, у этого кроссовера в принципе очень продвинутый комплекс оборудования, призванный обеспечить безопасность.

Toyota Grand Highlander
Toyota Grand Highlander

За Toyota Grand Highlander, поставляемый по параллельному импорту, запросили весьма высокую цену для российского потребителя — 10,4 млн рублей. И это, пожалуй, единственный минус кроссовера.

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Источник: Max-Cars.ru

Фото: Toyota

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За РулемСветлана Тарасенко
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Отзывы о Toyota Highlander (1)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Toyota Highlander  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

По моему это всё равно нереальная цена за кроссовер. Так же как и за круизер в принципе.

-1