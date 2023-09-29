Россиянам рассказали о плюсах и минусах кроссовера Toyota Grand Highlander
На автомобильном рынке России уже доступен для покупки новый кроссовер Toyota Grand Highlander. Эта модель считается одним из лучших семейных кроссоверов.
У автомобиля прочная конструкция, благодаря которой обеспечивается высокий уровень пассивной безопасности. На выбор покупателям доступен атмосферный двигатель объемом 2,5 л и турбодвигатель объемом 2,4 л.
Производитель новинки считает преимуществом просторный третий ряд сидений, полный привод и большой клиренс. Grand Highlander может отлично справиться с бездорожьем, а во время езды на трассе его отличает маневренность. В список функций входит отслеживание движения пешеходов, у этого кроссовера в принципе очень продвинутый комплекс оборудования, призванный обеспечить безопасность.
За Toyota Grand Highlander, поставляемый по параллельному импорту, запросили весьма высокую цену для российского потребителя — 10,4 млн рублей. И это, пожалуй, единственный минус кроссовера.
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Источник: Max-Cars.ru
Фото: Toyota
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Отзывы о Toyota Highlander (1)
По моему это всё равно нереальная цена за кроссовер. Так же как и за круизер в принципе.