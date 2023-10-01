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Малолетние дети в отместку за отобранные гаджеты угнали машину у матери (видео)

Дети обиделись на мать и на угнанном у нее автомобиле проехали 320 км

Жительница города Норт-Порт заявила в полицию об угоне автомобиля. Машину вскоре нашли – за 200 миль (320 км) от дома. А за рулем находились малолетние дети хозяйки авто: 10-летний сын за рулем, его 11-летняя сестра на пассажирском сиденье.

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Дети рассказали, что были обижены на мать, которая за плохое поведение лишила их гаджетов. В отместку они решили угнать автомобиль родительницы. Как малолетние «угонщики» смогли проехать по трассе столько километров и не попасть ни в какую аварию, остается загадкой.

После задержания через несколько часов мать смогла забрать их из полицейского участка.

Источник: HuffPost

Фото: скриншот видео YouTube

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