Малолетние дети в отместку за отобранные гаджеты угнали машину у матери (видео)
Жительница города Норт-Порт заявила в полицию об угоне автомобиля. Машину вскоре нашли – за 200 миль (320 км) от дома. А за рулем находились малолетние дети хозяйки авто: 10-летний сын за рулем, его 11-летняя сестра на пассажирском сиденье.
Дети рассказали, что были обижены на мать, которая за плохое поведение лишила их гаджетов. В отместку они решили угнать автомобиль родительницы. Как малолетние «угонщики» смогли проехать по трассе столько километров и не попасть ни в какую аварию, остается загадкой.
После задержания через несколько часов мать смогла забрать их из полицейского участка.
Источник: HuffPost
Фото: скриншот видео YouTube
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