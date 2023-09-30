Тюнеры выжали из знаменитого кроссовера 810 сил
ABT Sportsline представил свою версию Lamborghini Urus, которая выйдет ограниченным тиражом в 99 экземпляров.
Традиционно были улучшены технические характеристики и переработан дизайн для большей агрессивности.
За основу был взят стоковый 4-литровый двигатель V8 от Urus Performante мощностью 666 л. с., который был форсирован тюнерами на дополнительные 144 л. с. при помощи технологии Power R.
В экстерьере изобилуют карбоновые элементы. Расширители крыльев, боковые юбки, вентиляционные отверстия капота выполнены из карбона. Углеволокном отделаны крышка моторного отсека, крышка двигателя. В салоне обшивка каркаса сиденья, рычаг КПП и другие элементы также отделаны карбоном.
Новый спойлер, задняя юбка и антикрыло не только подчеркивают агрессивность внешнего вида, но и создают дополнительную прижимную силу. Установлены фирменные 23-дюймовые колеса ABT High-Performance IRL. Кроме того, установлена выхлопная система, оснащенная 4-трубными титановыми насадками ABT.
Источник, фото: ABT Sportsline
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