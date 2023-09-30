#
Выходные/отпускЦены на топливоАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ABT Urus ScatenatoТюнеры выжали из знаменитого кроссовера 810 сил
Специалисты из ABT Sportsline представили...
Qiyuan A07Попробуй выговорить: новый бренд Qiyuan выходит на российский рынок
В Россию приедет первый седан суббренда...
Раллийный ВАЗ 2105На продажу выставлена гоночная «Пятерка» с кучей доработок
Уникальную раллийную Lada 2105 с 3-литровым...

Тюнеры выжали из знаменитого кроссовера 810 сил

Специалисты из ABT Sportsline представили тюнинг-проект ABT Urus Scatenato

ABT Sportsline представил свою версию Lamborghini Urus, которая выйдет ограниченным тиражом в 99 экземпляров.

ABT Urus Scatenato
ABT Urus Scatenato

Традиционно были улучшены технические характеристики и переработан дизайн для большей агрессивности.

За основу был взят стоковый 4-литровый двигатель V8 от Urus Performante мощностью 666 л. с., который был форсирован тюнерами на дополнительные 144 л. с. при помощи технологии Power R.

Интерьер ABT Urus Scatenato
Интерьер ABT Urus Scatenato
Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Кто быстрее: Tesla Model X, Lamborghini Urus или взбешенный «Гелик»?

В экстерьере изобилуют карбоновые элементы. Расширители крыльев, боковые юбки, вентиляционные отверстия капота выполнены из карбона. Углеволокном отделаны крышка моторного отсека, крышка двигателя. В салоне обшивка каркаса сиденья, рычаг КПП и другие элементы также отделаны карбоном.

Интерьер ABT Urus Scatenato
Интерьер ABT Urus Scatenato
ABT Urus Scatenato
ABT Urus Scatenato

Новый спойлер, задняя юбка и антикрыло не только подчеркивают агрессивность внешнего вида, но и создают дополнительную прижимную силу. Установлены фирменные 23-дюймовые колеса ABT High-Performance IRL. Кроме того, установлена выхлопная система, оснащенная 4-трубными титановыми насадками ABT.

Источник, фото: ABT Sportsline

ABT Urus Scatenato
Интерьер ABT Urus Scatenato
Интерьер ABT Urus Scatenato
ABT Urus Scatenato

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Lamborghini Urus

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв