Недорогой инновационный спорткар будет по карману каждому

Тюнинговый стартап представил новый маленький доступный спорткар SC-01 EV

Спорткар был создан совместными усилиями Xiaomi и Gongjianpai Auto Technology.

SC-01 EV

SC-01 EV, известный также как XiaoPaoChe, впервые появился на рынке в сентябре 2022 года.

SC-01 EV

Спорткар разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 3,5 секунды благодаря электромоторам мощностью 425 л. с. Этот двухдверный родстер обладает типичным для спортивных автомобилей дизайном с острыми фарами, наклонными задними стойками и круглыми задними фонарями. Его компактные габариты составляют 4105 x 1830 x 1160 мм, а колесная база 2500 мм.

SC-01 EV

Одной из особенностей SC-01 EV является каркас безопасности из стальных труб, обеспечивающий дополнительную защиту для пассажиров. При этом снаряженная масса автомобиля составляет всего 1370 кг.

В Gongjianpai Auto Technology уверены, что их тормозная система, с 6-поршневыми тормозными суппортами на передней оси и 4-поршневыми тормозами на задней, превосходит даже ту, которая установлена на Porsche 911 GT3.

SC-01 EV

Аккумулятор SC-01 EV емкостью 60 кВтч обеспечивает запас хода в 520 км. За 25 минут автомобиль заряжается до 80%.

Стоимость SC-01 EV ожидается около 40 000 долларов.

Источник: CarnNewsChina.com

Фото: weibo.com