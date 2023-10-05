#
Выходные/отпускЦены на топливоАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эксплуатационный тест моторного масла reinWell: что сделали с мотором молибден и кальцийЭксплуатационный тест моторного масла reinWell: что сделали с мотором молибден и кальций
Масло с вязкостью 5W-30 отработало 13 000...
Нам рассказали, что сдерживает рост российского авторынкаНам рассказали, что сдерживает рост российского авторынка
Автоэксперт Моржаретто: Авторынок нащупал дно
Уйдут ли Kia и Hyundai из России: мнение экспертаУйдут ли Kia и Hyundai из России: мнение эксперта
Эксперт: до момента продажи своего российского...

Сравнили цены на новую «буханку» в 2019 и 2023 годах – шок!

За четыре года внедорожники семейства УАЗ СГР подорожали в два раза

Рост цен на машины столь долго остается главным трендом автомобильных новостей, что, кажется, мы начали от этого уставать. Однако одно дело – сравнивать новые прайсы на Весту с теми, что были еще на прошлой неделе, и совсем другое – посмотреть на стоимость машин в более глубокой ретроспективе.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Интересные цифры по семейству УАЗ СГР («буханка») выявились почти случайно. Источник, описывая расходы на создание автодома из «буханки», поднял прайсы 2019 года и сравнил их с теми, что есть сейчас.

Приводим выдержку из двух прайс-листов, сопоставив рублевые цены на самый доступный грузовичок с однорядной кабиной, среднюю по цене грузопассажирскую версию и самый дорогой 9-местный микроавтобус.

Модификация 2019 2023
Однорядная кабина с бортом 698 900 1 310 000
Комби 5 мест 706 900 1 330 000
Автобус 9 мест 741 900 1 385 000
  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: uazbuka.ru

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За Рулем
Количество просмотров 4
Фото:За Рулем
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о УАЗ СГР

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв