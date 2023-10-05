Сравнили цены на новую «буханку» в 2019 и 2023 годах – шок!

За четыре года внедорожники семейства УАЗ СГР подорожали в два раза

Рост цен на машины столь долго остается главным трендом автомобильных новостей, что, кажется, мы начали от этого уставать. Однако одно дело – сравнивать новые прайсы на Весту с теми, что были еще на прошлой неделе, и совсем другое – посмотреть на стоимость машин в более глубокой ретроспективе.

Интересные цифры по семейству УАЗ СГР («буханка») выявились почти случайно. Источник, описывая расходы на создание автодома из «буханки», поднял прайсы 2019 года и сравнил их с теми, что есть сейчас.

Приводим выдержку из двух прайс-листов, сопоставив рублевые цены на самый доступный грузовичок с однорядной кабиной, среднюю по цене грузопассажирскую версию и самый дорогой 9-местный микроавтобус.

Модификация 2019 2023 Однорядная кабина с бортом 698 900 1 310 000 Комби 5 мест 706 900 1 330 000 Автобус 9 мест 741 900 1 385 000

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: uazbuka.ru