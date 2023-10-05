Сравнили цены на новую «буханку» в 2019 и 2023 годах – шок!
Рост цен на машины столь долго остается главным трендом автомобильных новостей, что, кажется, мы начали от этого уставать. Однако одно дело – сравнивать новые прайсы на Весту с теми, что были еще на прошлой неделе, и совсем другое – посмотреть на стоимость машин в более глубокой ретроспективе.
Интересные цифры по семейству УАЗ СГР («буханка») выявились почти случайно. Источник, описывая расходы на создание автодома из «буханки», поднял прайсы 2019 года и сравнил их с теми, что есть сейчас.
Приводим выдержку из двух прайс-листов, сопоставив рублевые цены на самый доступный грузовичок с однорядной кабиной, среднюю по цене грузопассажирскую версию и самый дорогой 9-местный микроавтобус.
|Модификация
|2019
|2023
|Однорядная кабина с бортом
|698 900
|1 310 000
|Комби 5 мест
|706 900
|1 330 000
|Автобус 9 мест
|741 900
|1 385 000
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Источник: uazbuka.ru
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