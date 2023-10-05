Обложили, как волков: россияне не смогут въехать на машине еще в две страны

Хорватия и Франция вслед за Германией запретили въезд российских машин

Правительства Хорватии и Франции присоединились к списку стран, запретивших въезд машин с российскими номерами на свою территорию. Такой ответ получил депутат бундестага от фракции «Альтернативы для Германии» Евгений Шмидт на свой запрос правительству ФРГ, пишут «Известия».

«Федеральное правительство обратилось к другим государствам-членам с вопросом о том, какое толкование принимается в других странах ЕС. Например, Франция, Хорватия и Польша подтвердили, что статья 3i регламента Совета ЕС 833/2014 имеет такое же толкование, что и здесь», — заявили в правительстве Германии.

Еврокомиссия ранее обнародовала рекомендации в части исполнения статьи 3i регламента Совета ЕС 833/2014. В документе подчеркивается, что в Евросоюз запрещен ввоз легковых автомобилей, если они вывезены из России.

На текущий момент в список стран, запретивших въезд с российскими номерами, вошли страны: Германия, Финляндия, Норвегия, Польша, Болгария, Эстония, Латвия и Литва.

Евгений Шмидт допускает, что этот список может расшириться. При этом в экспертном сообществе признают, что в большинстве европейских стран до конца не понимают, как все-таки правильно исполнять требования Брюсселя, а также соблюдать ли их вообще.

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Источник: Iz.ru

Фото: Unsplash