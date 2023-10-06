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Взимание платы за парковку предложили отменить: на это есть серьезная причина

В Госдуме предложили отменить платную парковку из-за проблем с паркоматами

Отключение паркоматов в ряде регионов России можно считать «форс-мажором», а значит, надо временно отменить взимание платы за парковку с автомобилистов, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. По его мнению, в сложившейся ситуации вопрос должны решать власти и коммерсанты, отвечающие за платные парковки, «не перекладывая свои проблемы на плечи людей».

«Пока не решится проблема с программным обеспечением, необходимо отменить платную парковку, даже если имеются другие формы оплаты. Ведь люди, которые пользуются парковками, могут попадать в ситуацию, когда им срочно необходимо припарковать автомобиль, а другие способы, кроме отключенных из-за санкций, они освоить не успели или вообще не знают о них», - объяснил свою позицию Гусев.
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На сегодняшний день известно об отключении паркоматов во Владивостоке, Тюмени, Новосибирске, Ростове, Калуге и ряде других регионов. Автомобилистам при этом предлагают оплачивать парковку другими способами – через мобильное приложение или СМС.

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Источник: Газета.ru

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

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