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Toyota до конца года начнет продажи нового кроссовера Crown Sport

Toyota показала в Сети новый кроссовер Crown Sport перед стартом продаж

Японский автоконцерн Toyota в рамках расширения ассортимента продолжает выпуск автомобилей Crown. В это глобальное семейство войдут машины: Crossover type, Sedan type, Sport type и Estate type.

Накануне Toyota обнародовала официальные изображения Crown Estate, а также техническое описание модели. Длина новой машины 4930 мм, ширина 1880 мм, высота 1620 мм, а размер колесной базы — 2850 мм. Внешне автомобиль выглядит как классический кроссовер, у него прямая крыша и плоский капот. В салоне с большим комфортом поместятся до пяти человек.

Toyota Crown Sport
Toyota Crown Sport
Toyota Crown Sport
Toyota Crown Sport
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Салон «паркетника» выдержан в классическом для Crown стиле с отделкой сидений в два цвета, есть встроенный в центральную консоль широкоформатный дисплей «мультимедийки» и цифровая комбинация приборов.

Мощность 4-цилиндрового твин-турбомотора объемом 2,4 л составляет 349 л.с., он работает в паре с гибридной системой и полным приводом Direct4. Есть также гибридный силовой агрегат объемом 2,5 л в подзаряжаемой версии мощностью 234 л.с. Старт продаж новой модели объявят до конца текущего года, первыми машину смогут приобрести жители Японии.

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Источник: Daily-Motor.ru

Фото: Toyota

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