Toyota подготовила 4Runner для хороших дорог и бездорожья

Представлены 7 комплектаций Toyota 4Runner под разные задачи

Модельный ряд нового внедорожника включает в себя 7 комплектаций: SR5, SR5 Premium, TRD Sport, TRD Off-Road, TRD Off-Road Premium, Limited и TRD Pro.

Toyota 4Runner 2024

Все комплектации Toyota 4Runner 2024 оснащены мощным 4-литровым двигателем V6, который развивает 270 л. с. и имеет крутящий момент 377 Н·м. Это позволяет автомобилю буксировать прицеп массой до 2268 кг.

Toyota 4Runner 2024

TRD Pro оснащена амортизаторами Fox, для плавности хода. Кроме того, TRD Pro обладает алюминиевой защитной пластиной толщиной 6 мм, а на крыше расположен багажник.

Комплектация TRD Sport оснащена подвеской Cross-Linked Relative Absorber System. Подвеска улучшает управляемость на дороге, делая поездку более плавной и комфортной.

Независимо от выбранной комплектации, все модели Toyota 4Runner 2024 будут оснащены Toyota Safety Sense P - набором систем помощи водителю, которые сделают поездку более комфортной и безопасной.

Официального заявление о дате выходе и стоимости внедорожника все еще нет.

Источник: Carscoops

Фото: Toyota