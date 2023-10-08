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Toyota подготовила 4Runner для хороших дорог и бездорожья

Представлены 7 комплектаций Toyota 4Runner под разные задачи

Модельный ряд нового внедорожника включает в себя 7 комплектаций: SR5, SR5 Premium, TRD Sport, TRD Off-Road, TRD Off-Road Premium, Limited и TRD Pro.

Toyota 4Runner 2024
Toyota 4Runner 2024

Все комплектации Toyota 4Runner 2024 оснащены мощным 4-литровым двигателем V6, который развивает 270 л. с. и имеет крутящий момент 377 Н·м. Это позволяет автомобилю буксировать прицеп массой до 2268 кг.

Toyota 4Runner 2024
Toyota 4Runner 2024
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TRD Pro оснащена амортизаторами Fox, для плавности хода. Кроме того, TRD Pro обладает алюминиевой защитной пластиной толщиной 6 мм, а на крыше расположен багажник.

Комплектация TRD Sport оснащена подвеской Cross-Linked Relative Absorber System. Подвеска улучшает управляемость на дороге, делая поездку более плавной и комфортной.

Независимо от выбранной комплектации, все модели Toyota 4Runner 2024 будут оснащены Toyota Safety Sense P - набором систем помощи водителю, которые сделают поездку более комфортной и безопасной.

Официального заявление о дате выходе и стоимости внедорожника все еще нет.

Источник: Carscoops

Фото: Toyota

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За РулемЛежнин Роман
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