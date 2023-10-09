Российские владельцы Volvo столкнулись с неожиданной проблемой
Вслед за большой немецкой тройкой – Mercedes, BMW и Audi – от своего программного обеспечения отключило российских пользователей и Volvo. Причем, как оказалось, сделано это было еще 25 сентября 2023 года, но автовладельцы машин этой марки обнаружили это только сейчас.
С проблемами водители Volvo столкнулись с наступлением холодов, когда попытались через приложение запустить прогрев машины. При этом официального уведомления от Volvo так и не появилось.
В дилерском центре подтвердили, что с 25 сентября программное обеспечение больше не работает.
«С 25-го числа новые санкции ввели, не работает программа определенная, так что ключи не теряйте, тоже запрограммировать не сможем, и некоторые вещи мы также не можем сделать на сервисе», - предупредили владельцев Volvo.
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Источник: BFM.ru
Фото: Unsplash
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