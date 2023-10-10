Крепкий кузов, ресурс мотора 400 тысяч км: хорошая замена кроссоверу за 800 т.р.
В засилье кроссоверов мы, кажется, стали забывать, что такое по-настоящему практичный автомобиль, при этом не лишенный очарования. Универсалы по многим параметрам вполне сравнимы с кроссоверами, а кое в чем даже лучше. Например, при схожих габаритах объем багажника у универсала будет больше, чем у кроссовера, а погрузочная высота – ниже.
Так можно ли заменить компактный кроссовер универсалом? На этот вопрос обстоятельно отвечает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев. По его подсчетам, если отбросить совсем уж компромиссные решения, вроде вазовского В-класса, на рынке авто с пробегом в обозначенной ценовой нише остается не так много вариантов.
Один из достойных – это Opel Astra поколения H. Интересное дело: с одной стороны, считается, что с этой моделью компания избавилась от реноме ненадежной марки, а с другой – недавно в Великобритании Astra H возглавила рейтинг ненадежных машин. Это противоречие объяснимо.
Применительно к нашему вопросу: поиск идеальной Астры с пробегом усложнен неоднозначным характером основных агрегатов.
«Оптимальные сочетания давно найдены. Атмосферники 1.6 (115 л.с.) и 1.8 (140 л.с.) у поколения H вполне благополучные и ходят до 400 тысяч км. Однако механическая пятиступка F17/F13 слаба подшипниками, момент мотора 1.8 иногда приводит ее в ремонт еще до 100 тысяч км. Так что более мощный двигатель лучше брать в паре с автоматом (здесь еще применяли четырехступенчатый японский Aisin). Но ни в коем случае не с крайне неудачным роботом, появившимся с 2011 года», – рассказывает Сергей Зиновьев.
Однозначные достоинства Opel Astra H
- металл кузова отлично противостоит коррозии
- очень крепкая подвеска
Мы ищем именно универсал, поэтому за имеющиеся 800 тысяч рублей у нас, скорее всего, окажется машина с пробегом более 150 тысяч км, но попадаются и менее заезженные экземпляры.
А какие еще недорогие универсалы с пробегом способны заменить компакт-кроссовер? Смотрим!
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Фото: Opel
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Отзывы о Opel Astra (7)
Удобный салон, большой багажник, бодрый мотор
Надежность и качество покраски
Универсал Астра стал для меня первой новой машиной. Брал только в топе Космо и турбомотором в 180 сил. Считаю, что если комплектация не максимальна, то это вообще не автомобиль. Машина очень нравилась. Но несколько визитов по гарантии я совершил. Кондиционер несколько раз упускал фреон. А еще очень бесит качество покраски. У дуг на крыше уже краска слезает. А машина то совсем новая, да и в авариях не была. А еще недавно прокатился на Шкоде с мотором 1.4. 140 сил кажется. Так она уделала мою Астру в дрова, хотя на сорок лошадок меньше. Теперь думаю, не ошибся ли с выбором.