Стало известно, когда на российском рынке появится мощный вседорожник BAIC
Компания BAIC планирует начать продажи в России вcедорожника BJ60 в начале следующего года. А до конца этого года на российском рынке появится кроссовер X7 – он станет пятой моделью бренда, продаваемой в России.
Габариты BAIC BJ60 – 5020х1955х1925 мм при колесной базе 2820 мм. Внедорожник комплектуется 2-литровым бензиновым двигателем, дополненным 48-вольтовым стартер-генератором. Максимальная отдача – 266 л.с. и 406 Нм. Коробка – 8-скоростная автоматическая КПП ZF с жестко подключаемым полным приводом и понижающей передачей.
У модели три блокировки дифференциалов и переключение режимов 2H, 4H и 4L, а также система электронной помощи ATS all-terrain.
Как сообщили в пресс-службе китайской компании, до конца 2023 года запланировано начало выпуска на калининградском заводе «Автотор» еще трех моделей. Запуск каждой из них автопроизводитель пообещал анонсировать отдельно.
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Источник: РГ
Фото: BAIC
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