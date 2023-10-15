Седельный тягач ЗИЛ? Да, был и такой! (видео)

В Сети вспомнили редкую и очень красивую модификацию грузовика ЗИЛ-133

Семейство ЗИЛ-133 запомнилось не так, как каноничный ЗИЛ-130, его породивший. Однако знатоки могут назвать и пожарные машины, и автокраны, и многие другие трехосные модификации с повышенной грузоподъемностью. А был ли седельный тягач?

Был! Более того, он являлся первой модификацией, созданной в рамках проекта ЗИЛ-133. Опытный экземпляр с индексом ЗИЛ-133В был построен в 1962 году.

Машина предназначалась для буксировки полуприцепов грузоподъемностью 15 тонн и общей массой 19 тонн. Под капотом стоял форсированный движок от «сто тридцатого», выдававший 190 л.с.

Что это была за машина и почему не получила распространения? Смотрим!

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Видео: Гора автофактов

Фото: скриншот видео YouTube