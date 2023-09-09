Автобусы на базе ЗИЛа? Были и такие! (видео)

В Сети вспомнили редкие автобусы на базе грузовиков ЗИЛ

Капотные автобусы с передком ГАЗ-53 – их помнят все, кто жил в Советском Союзе. А более поздние варианты с передней частью ГАЗ-3307 встречаются до сих пор. Основным изготовителем таких машин до 2007 года был Курганский автобусный завод (КАВЗ), история которого неразрывно связана с грузовиками ГАЗ.

Автобусы КАВЗ всегда строились на базе газовских шасси. Почти всегда! Одним из редких исключений был КАВЗ-4229 – в нем использовалось и шасси, и передок от ЗИЛа. Машину создали уже в постсоветскую эпоху, в 1998 году.

В зависимости от модификации – КАВЗ-42290, КАВЗ-42291 или КАВЗ-42299 – у автобуса могло быть от 21 до 26 пассажирских мест. Салон был объединен с кабиной.

Помимо родного зиловского бензинового V8 на 150 л.с. был скомпонован и дизель мощностью 170 л.с. Более того, была и трехосная полноприводная модификация на базе ЗИЛ-4334... К сожалению, серийной эта модель не стала – выпустили всего пять экземпляров.

Но были и другие интересные автобусы на базе ЗИЛа – смотрим!

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Фото: скриншот видео YouTube