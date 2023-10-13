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Стало известно, из-за чего в Москве сгорел Lamborghini за 50 млн рублей

Неисправность масляной системы стала причиной возгорания Lamborghini в Москве

Арендованный у компании Moscow Dream Cars спорткар Lamborghini Aventador стоимостью 50 млн рублей сгорел в Москве 5 августа. По прошествии двух месяцев стала известна причина возгорания: во всем виновата неисправность масляной системы.

«Причиной пожара в автомобиле марки Lamborghini Aventador послужило воспламенение паров моторного масла, выходившего под давлением в моторный отсек из разгерметизировавшейся масляной системы, от нагретых деталей системы выпуска отработавших газов», — говорится в технической экспертизе.
Lamborghini Aventador
Lamborghini Aventador
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О проблемах с автомобилем водитель Кирилл Семенов предупреждал менеджера еще с первой поездки: спорткар перегревался, а на приборной панели горел индикатор, свидетельствующий о неисправности двигателя. Менеджер все списывал на жаркую погоду и мощный двигатель. Теперь Семенов хочет получить с компании, в которой он взял машину в аренду, 1,7 млн рублей – якобы эти деньги сгорели в машине.

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Источник: ТАСС

Фото: АГН «Москва»

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За РулемПономарева Дарина
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Отзывы о Lamborghini Aventador (1)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Lamborghini Aventador  2016
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Нет (касательно реплики)

Недостатки:

Вся конструкция (кастельно реплики)

Комментарий:

О реплике автомобиля которая собрана в "мастерской" (смех) Тимура Абдульманова. Да это у него даже на мастерскую не похоже, гараж засранный, машина собрана из кусков говна на коленке, чего смеяться то...

+1