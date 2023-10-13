Стало известно, из-за чего в Москве сгорел Lamborghini за 50 млн рублей

Неисправность масляной системы стала причиной возгорания Lamborghini в Москве

Арендованный у компании Moscow Dream Cars спорткар Lamborghini Aventador стоимостью 50 млн рублей сгорел в Москве 5 августа. По прошествии двух месяцев стала известна причина возгорания: во всем виновата неисправность масляной системы.

«Причиной пожара в автомобиле марки Lamborghini Aventador послужило воспламенение паров моторного масла, выходившего под давлением в моторный отсек из разгерметизировавшейся масляной системы, от нагретых деталей системы выпуска отработавших газов», — говорится в технической экспертизе.

Lamborghini Aventador

О проблемах с автомобилем водитель Кирилл Семенов предупреждал менеджера еще с первой поездки: спорткар перегревался, а на приборной панели горел индикатор, свидетельствующий о неисправности двигателя. Менеджер все списывал на жаркую погоду и мощный двигатель. Теперь Семенов хочет получить с компании, в которой он взял машину в аренду, 1,7 млн рублей – якобы эти деньги сгорели в машине.

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Источник: ТАСС

Фото: АГН «Москва»