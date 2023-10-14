Новая замена RAV4 прибыла в Россию по параллельному импорту

Dongfeng Aeolus AX7 Plus начали продавать в России по цене почти 2,8 млн рублей

Dongfeng Aeolus AX7 Plus представляет собой автомобиль с передним приводом, который можно сопоставить с популярными моделями Kia Sportage и Toyota RAV4. Он имеет габариты 4660 х 1880 х 1690 мм. Колесная база автомобиля составляет 2715 мм.

Dongfeng Aeolus AX7 Plus

Одним из главных преимуществ Dongfeng Aeolus AX7 Plus является его мощный 190-сильный двигатель, который работает в паре с 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением.

Автомобиль оснащен 19-дюймовыми колесами и полностью цифровой приборной панелью. Также в автомобиле установлен 12,3-дюймовый экран, который предлагает широкий спектр развлекательных и информационных возможностей.

Dongfeng Aeolus AX7 Plus предлагается дилерами по цене 2 771 000 рублей.

Источник: Российская газета

Фото: autohome.com.cn