#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
DeLorean DMC-12Найден культовый DeLorean в состоянии «капсулы времени»
Легендарный DeLorean DMC-12 нашли в Нью-Мексико...
Запускаем мотоцикл Ява, которому 40 лет! (видео)Запускаем мотоцикл Ява, которому 40 лет! (видео)
Культовый мотоцикл Jawa 634-7 идеально...
Jaguar F-Type ZP Edition 2024Jaguar F-Type ZP Edition: последний «живой ягуар»
Jaguar представил свою последнюю модель с ДВС –...

Бестселлер китайского рынка подготовили к русской зиме

GWM Cannon Alpine Edition создан специально для суровых зимних условий России

Одной из ключевых особенностей новой версии является наличие 6- и 8-ступенчатой автоматической коробки передач, которая обеспечивает плавное и комфортное переключение передач.

GWM Cannon Alpine Edition
GWM Cannon Alpine Edition

Кроме того, китайский автопроизводитель предлагает беспроцентный кредит сроком на 2 года. Также те, кто решит заменить свой старый автомобиль на новый GWM Cannon Alpine Edition, смогут получить скидку в размере 700 долларов.

GWM Cannon Alpine Edition
GWM Cannon Alpine Edition
Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Мы испытали 32 комплекта зимних шин – дайджест тестов «За рулем» (2021-2023)

Одним из главных преимуществ новой модели является гарантия на двигатель и трансмиссию, которая составляет 4 года или 100 000 км.

GWM Cannon Alpine Edition оснащен аккумуляторами из абсорбирующего стекловолокна (AGM), благодаря этому, автомобиль может быть запущен одним нажатием кнопки даже в самые холодные дни. Кроме того, автомобиль оснащен теплым пакетом, включающим подогрев передних сидений, руля, зеркал, форсунок лобового стекла и заднего стекла.

GWM Cannon Alpine Edition
GWM Cannon Alpine Edition

Версия Alpine также предлагает новое поколение системы подключения к Интернету, позволяющей водителям запускать автомобиль с помощью мобильного телефона.

Цена на GWM Cannon Alpine Edition начинается от 17 000 долларов.

Источник, фото: CarNewsChina.com

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемЛежнин Роман
Поделиться:
Оцените материал:
0