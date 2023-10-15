Бестселлер китайского рынка подготовили к русской зиме

GWM Cannon Alpine Edition создан специально для суровых зимних условий России

Одной из ключевых особенностей новой версии является наличие 6- и 8-ступенчатой автоматической коробки передач, которая обеспечивает плавное и комфортное переключение передач.

GWM Cannon Alpine Edition

Кроме того, китайский автопроизводитель предлагает беспроцентный кредит сроком на 2 года. Также те, кто решит заменить свой старый автомобиль на новый GWM Cannon Alpine Edition, смогут получить скидку в размере 700 долларов.

GWM Cannon Alpine Edition

Одним из главных преимуществ новой модели является гарантия на двигатель и трансмиссию, которая составляет 4 года или 100 000 км.

GWM Cannon Alpine Edition оснащен аккумуляторами из абсорбирующего стекловолокна (AGM), благодаря этому, автомобиль может быть запущен одним нажатием кнопки даже в самые холодные дни. Кроме того, автомобиль оснащен теплым пакетом, включающим подогрев передних сидений, руля, зеркал, форсунок лобового стекла и заднего стекла.

GWM Cannon Alpine Edition

Версия Alpine также предлагает новое поколение системы подключения к Интернету, позволяющей водителям запускать автомобиль с помощью мобильного телефона.

Цена на GWM Cannon Alpine Edition начинается от 17 000 долларов.

Источник, фото: CarNewsChina.com