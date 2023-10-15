Никакого GPS: раллийный заезд только по картам и компасу

Hyundai примет участие в олдскульном ралли по картам и компасу Rebelle Rally

Организаторы Rebelle Rally установили правило, что участие в соревновании разрешено только женщинам, и это уже восьмое соревнование, проводимое с 2016 года. Начиная с 13 октября, участницы будут преодолевать 2400 километров по калифорнийской пустыне, полагаясь только на компас и бумажные карты. Запрещено использование GPS и других электронных устройств.

Hyundai Santa Cruz

Hyundai примет участие в гонке на подготовленном Santa Cruz, хотя подготовка машины к ралли была небольшая. Они установили более крупные 17-дюймовые внедорожные шины Falken Wildpeak A/T3W, которые повышают дорожный просвет вместе с лифт-комплектом Truxxx, увеличивающим высоту передней и задней части автомобиля на 38 и 25 миллиметров соответственно.

Hyundai Santa Cruz

Также были добавлены защитная пластина и специальный передний бампер с подъемным креплением Rally Innovations и дополнительными фонарями. На крыше Santa Cruz была установлена световая балка.

Hyundai Santa Cruz будет соревноваться в классе X-Cross с другими жесткими соперниками, включая Kia Telluride X-Pro, который дебютировал несколько недель назад.

Источник: Motor1

Фото: Hyundai