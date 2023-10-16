В России предложили свой дизайн Omoda C5 – взгляните, что получилось!

Бренд Omoda объявил победителя конкурса Omoda Student Cup

Российское представительство марки Omoda подвело итоги конкурса Omoda Student Cup для студентов и выпускников технических вузов. Действо было органиовано при поддержке МГТУ им. Н. Э. Баумана и стратегического проекта Креатех+, а количество участников превысило 80 человек.

Конкурсантам нужно было создать дизайн-проект, использовав в качестве основы кроссовер Omoda C5. Работы оценивало жюри, в которое вошли профильные эксперты, автомобильные журналисты и представители бренда.

«По результатам оценок в финал вошли проекты EverEvo от московского НИЯУ МИФИ и Rocketvanya от Сибирского государственного университета науки и технологий им. академика М. Ф. Решетнева из города Красноярска. Абсолютный победитель определился по итогам народного голосования, в котором приняли участие 9000 человек. Лучшей была признана команда EverEvo, получившая в качестве приза фастбек-кроссовер Omoda C5, модернизированный собственными руками», – сообщает пресс-служба Omoda.

Работы финалистов, Rocketvanya и EverEvo

Представители китайского бренда поздравляют победителей EverEvo из НИЯУ МИФИ – Леонида Мокеева, Петра Просянова и Дениса Синицу, а также куратора проекта Вадима Никишева.

Для сравнения – стандартный Omoda C5

А творение команды Rocketvanya решено разыграть среди покупателей кроссоверов Omoda, то есть покупая один автомобиль можно получить второй, и при этом – в оригинальном дизайне. Чтобы участвовать в розыгрыше, нужно приобрести машину у дилера Omoda в период с 11 по 22 октября и зарегистрироваться на сайте omoda1year.ru до 2 ноября. Имя победителя обещают объявить до 30 ноября.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Omoda