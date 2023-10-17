В России предложили давать больше времени на оплату штрафов со скидкой

Срок действия скидки на штрафы с камер могут увеличить до 30-40 дней

Автомобилистам часто не хватает 20 дней, которые отведены на оплату некоторых штрафов со скидкой 50%, считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он направил письмо на имя руководителя ГИБДД Михаила Черникова с предложением увеличить срок действия скидки.

Он обратил внимание, что срок 20 дней действует и на штрафы, выписанные инспектором, и на штрафы, полученные с камер. В первом случае водитель сразу знает о вынесенном постановлении, во втором же уведомление о нарушении может прийти намного позже установленного срока на оплату со скидкой.

Также Орлов считает, что имеет большое значение, в каком именно регионе совершено нарушение и, соответственно, вынесено постановление - в месте проживания или за его пределами.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности расширения срока действия скидки на штрафы до 30 дней, в случае если нарушение ПДД было зафиксировано с помощью видеокамеры, и до 40 дней, если нарушение зафиксировано камерой в регионе, в котором нарушитель не имеет постоянной регистрации и находится в поездке с туристическими либо иными целями», — указал Орлов в письме.

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Источник: RT

Фото: Depositphotos