Ложка дегтя в бочке меда: из-за этого недостатка Lada-2110 уступает другим авто

Эксперты Cenyavto указали на серьезную проблему знаменитой «десятки» Lada-2110

Советские, а потом и российские водители не были избалованы в эстетическом плане продукцией отечественного автопрома – в нашей стране во главу угла традиционно ставится функционал автомобилей. Иномарки долгие годы практически не продавались в нашей стране, и за это время для водителей стали привычны угловатые машины.

Все изменилось в 90-е, когда с конвейера сошел новый седан Lada-2110 с обтекаемыми формами кузова и комфортным салоном. «Десятка» стала мегапопулярной, настоящим бестселлером, ее производили на протяжении 12 лет. Но при всех своих многочисленных достоинствах у автомобиля есть и минусы, о которых рассказали эксперты ресурса Cenyavto.com.

Lada-2110

На сайтах, специализирующихся на продаже машин, таких как «Дром.ру» или «Авто.ру», можно найти предложения приобрести «десятку» по цене от 50 до 120 тысяч рублей. Такая низкая цена объясняется уязвимостью кузова, сделанного из низкокачественного металла с плохим литейно-прокатным комплексом (ЛПК).

По этой причине краска с кузова очень быстро слетает, и он стремительно покрывается ржавчиной. У каждой второй Lada-2110, рассекающей по российским дорогам, все пороги и арки — проржавевшие. Вторым недостатком является недолговечность печки — она не дорабатывает и до 100 тысяч километров пробега «десятки», констатируют эксперты.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Cenyavto.com