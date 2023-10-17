В 2024 году FAW готовит для России три новых модели

Китайская FAW анонсировала три новинки для российского авторынка

В следующем году китайская компания FAW планирует представить в России три новых модели. О каких именно автомобилях идет речь, пока не сообщается.

«Компания FAW планирует и дальше развиваться в сегментах кроссоверов и седанов, которые являются самыми перспективными на авторынке РФ. Наша ценовая политика позволяет предлагать потребителям машины по привлекательной розничной стоимости», — отметил директор по продажам и техническому обслуживанию «ФАВ-Восточная Европа» Сергей Ворновский.

В то же время продажи автомобилей FAW в России продолжают расти: за 9 месяцев 2023 года было реализовано 7129 легковых автомобилей, что в 3,2 раза превышает аналогичный показатель 2022-го. 71% продаж пришелся на внедорожники Bestune T99 (2784 машины), T77 и T55 (1585).

Пользуется популярностью у российских потребителей и лифтбек Bestune B70 – с начала года было продано 1974 штуки этой модели.

Bestune B70

До конца текущего года FAW планирует реализовать в России 8–8,5 тыс. автомобилей и таким образом увеличить продажи по сравнению с 2022 годом в 3,7 раза. При этом компания увеличит со 135 до 150 количество дилерских центров в стране.

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Источник, фото: FAW